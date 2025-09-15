PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Schlangenlinien mit Handy am Steuer - Mann unter Drogeneinfluss auf der A1 gestoppt

münster (ots)

Am frühen Montagmorgen (15.09., 02:10 Uhr) fiel Polizisten auf der Autobahn 1 Höhe Greven, in Fahrtrichtung Bremen, ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen auf, das in Schlangenlinien fuhr.

Beim Überholen des Autos bemerkten die Beamten, dass der 29-jährige Fahrzeugführer während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte.

Die Polizisten stoppten den Berliner und stellten bei der Kontrolle Symptome von Drogeneinfluss fest. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Zudem händigte der Betroffene Cannabisprodukte an die Beamten aus.

Ein Arzt entnahm dem 29-Jährigen eine Blutprobe.

Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwarten Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren