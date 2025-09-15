Polizei Münster

POL-MS: Schlangenlinien mit Handy am Steuer - Mann unter Drogeneinfluss auf der A1 gestoppt

münster (ots)

Am frühen Montagmorgen (15.09., 02:10 Uhr) fiel Polizisten auf der Autobahn 1 Höhe Greven, in Fahrtrichtung Bremen, ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen auf, das in Schlangenlinien fuhr.

Beim Überholen des Autos bemerkten die Beamten, dass der 29-jährige Fahrzeugführer während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte.

Die Polizisten stoppten den Berliner und stellten bei der Kontrolle Symptome von Drogeneinfluss fest. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Zudem händigte der Betroffene Cannabisprodukte an die Beamten aus.

Ein Arzt entnahm dem 29-Jährigen eine Blutprobe.

Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwarten Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell