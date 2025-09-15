Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf der A42 - Polizei sucht Zeugen und Flüchtigen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14.09., um 03:23 Uhr) ist es auf der Autobahn 42 in Richtung Dortmund, in Höhe der Anschlussstelle Gelsenkirchen Heßler, zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Flüchtigen und Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen wechselte der später Flüchtige mit seinem Mercedes den Fahrstreifen von links nach rechts, nachdem er einen 57-Jährigen mit seinem Pkw überholt hatte. Dabei verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der rechten Schutzplanke und anschließend mit der Mittelschutzplanke. Das Auto kam schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der bislang unbekannte Fahrer des Mercedes kletterte aus seinem Fahrzeug und flüchtete mit einer Kopfplatzwunde von der Unfallstelle.

Bei dem Flüchtigen soll es sich nach Zeugenaussagen um einen 1,60 bis 1,70 Meter großen Mann mit Glatze handeln, er soll sportlich gebaut sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls soll er ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose getragen haben.

Die Einsatzkräfte stellten das verunfallte Fahrzeug sicher. Die Richtungsfahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell