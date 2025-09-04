POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-jährigen Vermissten aus Parchim
Rostock (ots)
~Die Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock~
