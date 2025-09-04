PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen aus Parchim

Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Seit dem 04.09.2025 um 08:00 Uhr wird eine 13-Jährige aus Parchim vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich der Wohnanschrift ihrer Mutter in Parchim aufgehalten. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Vermisste bislang unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 165cm groß bei etwa 65kg Körpergewicht
   - blonde, schulterlange Haare
   - schlanke, aber kräftige Statur

Darüber hinaus trägt das gesuchte Mädchen diversen Körperschmuck:

   - im linken Ohr drei Ohrlöcher: ganz unten goldfarbige Kreole, 
     darüber ein silberfarbener Kreuzanhänger mit Glitzersteinen, 
     ganz oben ein "normaler Ohrstecker"
   - im rechten Ohr zwei Ohrlöcher: unten goldfarbene Kreole, darüber
     ebenfalls Kreuzstecker
   - im rechten Nasenflügel befindet sich ein Stecker
   - um den Hals trägt sie eine goldfarbene Halskette sowie eine 
     silberfarbene Halskette mit unbekanntem Schriftzug

Ein Foto des Mädchens kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=213914&processor=processor.sa.pressemitteilung

Bekleidet ist die Vermisste mit grauen Jeanshose, einer weißen Bluse und weißen Schuhen. Über der Bluse soll das Mädchen zudem eine schwarze Jacke des Herstellers "The North Face".

Personen, die die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dem Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Parchim unter 03871-6000 zu melden. Ebenso ist dies beim Polizeinotruf unter 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

