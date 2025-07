POL-NOM: GPS-Tracker von Trecker entwendet

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Grüne Straße, 16.07.2025, 09:15 Uhr Durch unbekannte Täter wurde ein Reifen am Pkw des Pflegedienstes "Nachbarschaftshilfe Bodenfelde" zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/8006 150 E-Mail: ...

mehr