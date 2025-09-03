PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrssicherheitsaktion "BREMS DICH! Schule hat begonnen!"

POL-HRO: Verkehrssicherheitsaktion "BREMS DICH! Schule hat begonnen!"
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Rostock (ots)

In der kommenden Woche beginnt für zahlreiche Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Start in die Schule ein neuer Lebensabschnitt. Um die kleinen Abc-Schützen bei der Bewältigung ihres Schulweges zu unterstützen und gleichzeitig alle anderen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren, wurden in dieser Woche unter anderem in der Hansestadt Rostock Banner mit der Botschaft "BREMS DICH! Schule hat begonnen" angebracht. Die neongelben Spruchbänder sollen in den kommenden Wochen vor allem Autofahrer zu einer vorausschauenden und rücksichtsvollen Fahrweise motivieren.

Die bundesweite Aktion der Deutschen Verkehrswacht wird vom Polizeipräsidium Rostock sowie weiteren Partnern unterstützt und mit einer Vielzahl von Aktivitäten begleitet. Besonders im Fokus stehen hierbei die ersten Schulwochen, in denen viele Erstklässler zum ersten Mal eigenständig den Schulweg antreten. Das Ziel ist, den Schulanfängern und allen anderen Verkehrsteilnehmern einen sicheren und unfallfreien Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen.

Als Auftakt wurden Banner an zahlreichen markanten Punkten in der Region - insbesondere in unmittelbarer Nähe zu Schulen, Kindergärten sowie Polizeidienststellen - angebracht.

Weiterführende Informationen zu der Präventionsaktion "BREMS DICH! Schule hat begonnen" können auf der Webseite der Deutschen Verkehrswacht unter folgender Adresse abgerufen werden: https://www.verkehrswacht-medien-service.de/grundschule/mein-schulweg-kl-1/schulweg/brems-dich-schule-hat-begonnen/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 08:17

    POL-HRO: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung in Neustadt-Glewe

    Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim)Rostock (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in der Sandstraße am Abend des 02.09.2025 zwischen zwei männlichen Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, in dessen Folge beide Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Gegen 19:30 Uhr erhielten die Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 07:51

    POL-HRO: 43-Jähriger verletzt im Vollrausch Polizeibeamten aus Boizenburg

    Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) - Beamte der Polizei sind bei einem Einsatz in Boizenburg in der vergangenen Nacht durch einen 43-jährigen Deutschen erheblich beleidigt, bedroht und darüber hinaus körperlich angegriffen worden. Ein Beamter erlitt im Zuge des Einsatzes Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Einsatzkräfte wurden laut vorliegender ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 07:14

    POL-HRO: 18-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach Raub in Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 18-jähriger Deutscher am Abend des 31.08.2025 in der Güstrower Wallensteinstraße Opfer einer Raubstraftat wurde. Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 22:15 Uhr durch zwei ihm unbekannte, dem Augenschein nach männliche Personen getroffen, die ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren