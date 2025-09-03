PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim)Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in der Sandstraße am Abend des 02.09.2025 zwischen zwei männlichen Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, in dessen Folge beide Beteiligte leichte Verletzungen erlitten.

Gegen 19:30 Uhr erhielten die Einsatzkräfte der Polizei Ludwigslust Kenntnis von der Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Nigerianer und einem 45-jährigen Mann aus dem Irak. Aufgrund gegensätzlicher Aussagen der beiden einander bekannten Beteiligten kann der Tatablauf zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher erläutert werden. Die Umstände des Sachverhaltes zu erhellen ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Tatverdächtige mussten in Folge der Auseinandersetzung medizinisch versorgt werden. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 07:51

    POL-HRO: 43-Jähriger verletzt im Vollrausch Polizeibeamten aus Boizenburg

    Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) - Beamte der Polizei sind bei einem Einsatz in Boizenburg in der vergangenen Nacht durch einen 43-jährigen Deutschen erheblich beleidigt, bedroht und darüber hinaus körperlich angegriffen worden. Ein Beamter erlitt im Zuge des Einsatzes Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Einsatzkräfte wurden laut vorliegender ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 07:14

    POL-HRO: 18-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach Raub in Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 18-jähriger Deutscher am Abend des 31.08.2025 in der Güstrower Wallensteinstraße Opfer einer Raubstraftat wurde. Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 22:15 Uhr durch zwei ihm unbekannte, dem Augenschein nach männliche Personen getroffen, die ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren