Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim)Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in der Sandstraße am Abend des 02.09.2025 zwischen zwei männlichen Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, in dessen Folge beide Beteiligte leichte Verletzungen erlitten.

Gegen 19:30 Uhr erhielten die Einsatzkräfte der Polizei Ludwigslust Kenntnis von der Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Nigerianer und einem 45-jährigen Mann aus dem Irak. Aufgrund gegensätzlicher Aussagen der beiden einander bekannten Beteiligten kann der Tatablauf zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher erläutert werden. Die Umstände des Sachverhaltes zu erhellen ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Tatverdächtige mussten in Folge der Auseinandersetzung medizinisch versorgt werden. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell