PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 43-Jähriger verletzt im Vollrausch Polizeibeamten aus Boizenburg

Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Beamte der Polizei sind bei einem Einsatz in Boizenburg in der vergangenen Nacht durch einen 43-jährigen Deutschen erheblich beleidigt, bedroht und darüber hinaus körperlich angegriffen worden. Ein Beamter erlitt im Zuge des Einsatzes Verletzungen im Gesichtsbereich.

Die Einsatzkräfte wurden laut vorliegender Angaben gegen 00:30 Uhr auf den augenscheinlich volltrunkenen Mann aufmerksam, als dieser in der Boizenburger Stiftstraße auf dem Gehweg lag. Als sich die Beamten nach dem Wohlergehen des in der Ortschaft wohnhaften Mannes erkundigten, wirkte dieser sofort ablehnend und verbal aggressiv. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 2,54 Promille. Trotz der durch die Polizisten schlichtweg angebotenen Hilfeleistung, um sicherzustellen zu können, dass der Betrunkene sicher nach Hause kommt, schubste er eine Beamtin unvermittelt und schlug einem Beamten mit der Faust in das Gesicht. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsfeld. Die Polizeikräfte konnten den Mann überwältigen, fixieren und ihn im Anschluss einer medizinischen Begutachtung unterziehen. Aufgrund des aggressiven Auftretens sowie anhaltender Bedrohungen gegenüber den Beamten wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 07:14

    POL-HRO: 18-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach Raub in Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 18-jähriger Deutscher am Abend des 31.08.2025 in der Güstrower Wallensteinstraße Opfer einer Raubstraftat wurde. Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 22:15 Uhr durch zwei ihm unbekannte, dem Augenschein nach männliche Personen getroffen, die ihn ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 22:02

    POL-HRO: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich der A14

    A14/Jesendorf (ots) - Am 02.09.2025 kam es innerhalb von 10 Minuten zu insgesamt zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf der A14. Gegen 17:50 Uhr kam ein PKW Skoda bei Starkregen zwischen der Anschlussstelle Schwerin Nord und der Anschlussstelle Jesendorf in Fahrtrichtung Wismar nach rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren