Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 43-Jähriger verletzt im Vollrausch Polizeibeamten aus Boizenburg

Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Beamte der Polizei sind bei einem Einsatz in Boizenburg in der vergangenen Nacht durch einen 43-jährigen Deutschen erheblich beleidigt, bedroht und darüber hinaus körperlich angegriffen worden. Ein Beamter erlitt im Zuge des Einsatzes Verletzungen im Gesichtsbereich.

Die Einsatzkräfte wurden laut vorliegender Angaben gegen 00:30 Uhr auf den augenscheinlich volltrunkenen Mann aufmerksam, als dieser in der Boizenburger Stiftstraße auf dem Gehweg lag. Als sich die Beamten nach dem Wohlergehen des in der Ortschaft wohnhaften Mannes erkundigten, wirkte dieser sofort ablehnend und verbal aggressiv. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 2,54 Promille. Trotz der durch die Polizisten schlichtweg angebotenen Hilfeleistung, um sicherzustellen zu können, dass der Betrunkene sicher nach Hause kommt, schubste er eine Beamtin unvermittelt und schlug einem Beamten mit der Faust in das Gesicht. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsfeld. Die Polizeikräfte konnten den Mann überwältigen, fixieren und ihn im Anschluss einer medizinischen Begutachtung unterziehen. Aufgrund des aggressiven Auftretens sowie anhaltender Bedrohungen gegenüber den Beamten wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell