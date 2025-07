POL-PDKO: Brand in einem Lebensmittelgeschäft - 150.000,- Sachschaden

Boppard (ots) - Im Zeitraum von Dienstag 01.07 - Mittwoch, den 02.07 zwischen 15:00 Uhr und 05:40 Uhr kam es in der Straße Mühltal in Boppard zu zwei Diebstählen aus PKW. In beiden Fällen wurden hochwertige Werkzeuge durch die derzeit unbekannte Täterschaft entwendet. Hinweise werden an die Polizei in Boppard erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard tel. 06742 809-0 ...

