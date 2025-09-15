Polizei Münster

POL-MS: "Meins bleibt Meins!" - Kostenlose Fahrradregistrierung am 16.09. am Harsewinkelplatz und am 20.09. in der Halle Berg Fidel

Am Dienstag (16.09.) lädt die Polizei Münster in der Zeit von 10 bis 13 Uhr Registrierungs-Aktion für Fahrräder am Harsewinkelplatz ein.

Eine weitere Aktion findet am Samstag den 20.09. von 15:00-18:00 Uhr beim UBC Basketballverein an der Halle Berg Fidel (Am Berg Fidel 51) statt.

Die Fahrradregistrierung ist ein wichtiger Beitrag, den die Münsteraner selbst im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl leisten können. Denn registrierte Fahrräder lassen sich sofort ihrem Besitzer zuordnen. Wenn die Daten im System bei einer Überprüfung nicht mit dem Nutzenden übereinstimmen, befindet sich dieser in der Erklärungspflicht.

Die Polizei Münster bittet alle Interessierten, neben dem Fahrrad auch den Personalausweis und im Idealfall auch den Kaufbeleg (nicht zwingend erforderlich) zur kostenlosen Registrierung mitzubringen.

Unabhängig von dieser Aktion besteht an jedem Tag rund um die Uhr die Möglichkeit, sein Fahrrad an jeder Polizeiwache im Stadtgebiet registrieren zu lassen.

Die Termine für Fahrradregistrierungs-Aktionen im Jahr 2025 finden Sie hier: https://muenster.polizei.nrw/artikel/meins-bleibt-meins-0

