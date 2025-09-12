PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Raubüberfall in Amelsbüren - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (11.09., 21:50 Uhr bis 22:02 Uhr) sind vier bis fünf unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schadowstraße eingebrochen und haben die Bewohnerin überfallen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Männer auf unbekannte Weise in das Objekt. Hier brachten sie die 86-jährige Bewohnerin zu Boden und zogen sie in ihr Schlafzimmer. Die unbekannten Täter brachen diverse Schränke und Schubladen auf, nachdem sie die Geschädigte wiederholt aufforderten, ihnen die Örtlichkeiten von Schmuck und Geld mitzuteilen.

Im Anschluss entfernten sich die Tatverdächtigen aus dem Schlafzimmer und flüchteten fußläufig in Richtung Schadowstraße.

Die Seniorin beschrieb die Männer mit dunkler Bekleidung, schwarzen medizinischen Masken und durchsichtigen Handschuhen. Zudem sollen sie Deutsch mit einem Akzent gesprochen und Taschenlampen sowie ein Brecheisen mitgeführt haben. Einer der Männer soll circa 20 Jahre alt , ein anderer Mann circa 40 Jahre alt gewesen sein. Er soll ein breiteres Gesicht und dunkle Haare gehabt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die ein Auto oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

