PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: 38-Jähriger in Untersuchungshaft - Richter erlässt Haftbefehl gegen Tatverdächtigen aus Nottuln

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Nachtrag zu den Pressemitteilungen "Nottuln: 38-Jährige mit Messer angegriffen - Polizei richtet Mordkommission ein" (ots vom 11.09., 11:20 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6115602) und "Nach Messerangriff in Nottuln - Polizei nimmt 38-jährigen Tatverdächtigen fest" (ots vom 11.09., 15:31 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6115947)

Nach dem Messerangriff in Nottuln ordnete ein Richter am Amtsgericht Münster am Freitagmittag (12.09.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft an.

Die verletzte 38-Jährige war vernehmungsfähig. Sie befindet sich aber noch in stationärer Behandlung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige seine getrenntlebende Ex-Partnerin unvermittelt im Bereich der Bushaltestelle "Billerbecker Straße" an der B 525 angegriffen, mehrfach auf sie eingestochen haben und anschließend zu Fuß vom Tatort geflüchtet sein. Eine vorbeifahrende Zeugin ist auf die Schwerverletzte aufmerksam geworden, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei sowie Rettungskräfte.

Der Tatverdächtige stellte sich am Donnerstagnachmittag (11.09.) auf einer Polizeiwache in Coesfeld.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387 zur Verfügung.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 10:58

    POL-MS: Diebstahl auf der Wolbecker Straße - Tasche dank GPS wieder aufgefunden

    Münster (ots) - Am Mittwochabend (10.09., 22:30 Uhr bis 22:35 Uhr) ist es auf der Wolbecker Straße zu einem Diebstahl einer Fahrradtasche gekommen. Der 39-jährige Geschädigte habe laut eigenen Aussagen sein Fahrrad samt Fahrradtasche auf einem Supermarktparkplatz abgestellt. Im angegebenen Zeitraum habe dann jemand die Fahrradtasche entwendet. In der Fahrradtasche ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 16:30

    POL-MS: Verkehrsunfall auf der Steinfurter Straße - 32-jähriger Radfahrer schwer verletzt

    Münster (ots) - Ein 32-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Donnerstagmittag (11.09., 12:40 Uhr) auf der Kreuzung Steinfurter Straße/Wilhelmstraße/Lazarettstraße schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 32-Jährige mit seinem Fahrrad aus Richtung der Wilhelmstraße über die Kreuzung der Steinfurter Straße ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:31

    POL-MS: Nach Messerangriff in Nottuln - Polizei nimmt 38-jährigen Tatverdächtigen fest

    Münster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster Nachtrag zur Pressemitteilung: Nottuln: 38-Jährige mit Messer angegriffen - Polizei richtet Mordkommission ein (ots vom 11.09., 11:20 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6115602) Nach dem Messerangriff in Nottuln hat die Polizei am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren