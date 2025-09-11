PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Nottuln: 38-Jährige mit Messer angegriffen - Polizei richtet Mordkommission ein

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Am Mittwochabend (10.09., 19:30 Uhr) ist eine 38-Jährige bei einem Messerangriff im Bereich der B 525 in Nottuln lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die 38-Jährige durch Zeugen lebensgefährlich verletzt in der Nähe der Bushaltestelle Billerbecker Straße an der B 525 aufgefunden. Die 38-jährige Coesfelderin wies mehrere Stichverletzungen auf. Rettungskräfte brachten die Frau umgehend in ein Krankenhaus. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der ersten Aussage zufolge sollen diese Verletzungen durch ihren 38-jährigen getrenntlebenden Ex-Lebensgefährten zugefügt worden sein. Die Anschrift des Tatverdächtigen, eine Flüchtlingsunterkunft in Nottuln, ist bereits in der Nacht durch Polizeikräfte durchsucht worden.

Der Tatverdächtige mit aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit befindet sich derzeit auf der Flucht.

Eine Mordkommission unter der Leitung von Julika Böhlendorf bei der Polizei Münster ist im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387 zur Verfügung.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:18

    POL-MS: Versuchter Diebstahl aus Kfz - Polizei deckt mehrere Diebstähle auf

    Münster (ots) - Zwischen Dienstagabend (09.09., 18:00 Uhr) und Mittwochnacht (10.09., 00:09 Uhr) ist es im Malmedyweg und im Bereich der Scharnhorststraße / Richard-Schirmann-Weg zu mehreren Diebstählen aus Pkws gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete ein 17-Jähriger eine Tankkarte und eine Digitalkamera und wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er an ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:08

    POL-MS: Randalierer im Supermarkt - Polizist schreitet noch vor der Arbeit ein

    Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (09.09., 08:15 Uhr) konnte ein Polizist noch vor Dienstantritt einen Randalierer in einem Supermarkt stellen. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel der 45-Jährige bereits zuvor in einem Einsatz als "hilflose Person" auf. Laut Aussagen des Beamten randalierte der 45-Jährige im Eingangsbereich des Supermarkts und ging anschließend in die ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:43

    POL-MS: Haftbefehl bei zwei Verkehrskontrollen- Männer vorläufig festgenommen

    Münster (ots) - Bei zwei allgemeinen Verkehrskontrollen am Dienstag (09.09., 11:40 Uhr) und am frühen Mittwoch (10.09., 01:15 Uhr) sind zwei Männer in Gewahrsam genommen worden. Bei der Kontrolle am Dienstag fiel den Beamten zunächst ein Pkw in der Nähe der Nordstraße auf. Die Beamten führten auf einem Parkplatz eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren