Polizei Münster

POL-MS: Randalierer im Supermarkt - Polizist schreitet noch vor der Arbeit ein

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (09.09., 08:15 Uhr) konnte ein Polizist noch vor Dienstantritt einen Randalierer in einem Supermarkt stellen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fiel der 45-Jährige bereits zuvor in einem Einsatz als "hilflose Person" auf. Laut Aussagen des Beamten randalierte der 45-Jährige im Eingangsbereich des Supermarkts und ging anschließend in die Spirituosenabteilung, um eine Flasche Alkohol zu trinken.

Der Polizist wollte ihn davon abhalten und bis zum Eintreffen weiteren Kollegen festhalten. Dabei stürzte der 45-jährige Randalierer. Bei dem Versuch, ihn zu sichern, verletzte der Mann den Polizisten leicht.

Der Randalierer wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell