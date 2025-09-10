PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Haftbefehl bei zwei Verkehrskontrollen- Männer vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Bei zwei allgemeinen Verkehrskontrollen am Dienstag (09.09., 11:40 Uhr) und am frühen Mittwoch (10.09., 01:15 Uhr) sind zwei Männer in Gewahrsam genommen worden.

Bei der Kontrolle am Dienstag fiel den Beamten zunächst ein Pkw in der Nähe der Nordstraße auf. Die Beamten führten auf einem Parkplatz eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei der Abfrage des Fahrzeugführers stellten sie fest, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl besteht. Die Polizisten nahmen den Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit daraufhin fest.

Am frühen Mittwoch stoppten Polizisten ein Fahrzeug auf der Wolbecker Straße. Sie stellten im Rahmen der allgemeinen Überprüfung fest, dass gegen den kontrollierten 27-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit ebenfalls ein Haftbefehl bestand. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:40

    POL-MS: Betrunken auf der Autobahn - Führerschein von 64-Jährigem sichergestellt

    Münster/Herne (ots) - Am Dienstagabend (09.09., 21:50 Uhr) haben Polizisten auf der Autobahn 42 in Richtung Duisburg einen alkoholisierten 64-Jährigen gestoppt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete auf Höhe des Autobahnkreuzes Herne ein Fahrzeug, das mit nur 30 km/h auf der Autobahn 42 fahren, dabei eine sehr unsichere Fahrweise aufweisen und teils beide Fahrstreifen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:29

    POL-MS: Polizisten stellen Drogendealer-21-Jähriger vorläufig festgenommen

    Münster (ots) - Polizisten haben am Montagmittag (08.09., 14:23 Uhr) einen mutmaßlichen Dealer aus Münster vorläufig festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 21 Jahre alten Mannes. Er vertrieb mutmaßlich Kokain und Marihuana im gesamten Stadtgebiet. Bei seiner vorläufigen Festnahme stellten die Einsatzkräfte eine nicht ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:09

    POL-MS: Fahren ohne Sicherheitsgurt - Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

    Münster (ots) - Am Montagmorgen (08.09., 10:40 Uhr) hielt die Polizei auf der Goldstraße einen 23-Jährigen an, der sein Fahrzeug ohne angelegten Sicherheitsgurt geführt hat. Die Polizisten stoppten den Fahrer und kontrollierten ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei fiel ihnen auf, dass die Augen des 23-Jährigen auffällig glasig waren. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren