Polizei Münster

POL-MS: Haftbefehl bei zwei Verkehrskontrollen- Männer vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Bei zwei allgemeinen Verkehrskontrollen am Dienstag (09.09., 11:40 Uhr) und am frühen Mittwoch (10.09., 01:15 Uhr) sind zwei Männer in Gewahrsam genommen worden.

Bei der Kontrolle am Dienstag fiel den Beamten zunächst ein Pkw in der Nähe der Nordstraße auf. Die Beamten führten auf einem Parkplatz eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei der Abfrage des Fahrzeugführers stellten sie fest, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl besteht. Die Polizisten nahmen den Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit daraufhin fest.

Am frühen Mittwoch stoppten Polizisten ein Fahrzeug auf der Wolbecker Straße. Sie stellten im Rahmen der allgemeinen Überprüfung fest, dass gegen den kontrollierten 27-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit ebenfalls ein Haftbefehl bestand. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

