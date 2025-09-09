Polizei Münster

POL-MS: Fahren ohne Sicherheitsgurt - Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Münster (ots)

Am Montagmorgen (08.09., 10:40 Uhr) hielt die Polizei auf der Goldstraße einen 23-Jährigen an, der sein Fahrzeug ohne angelegten Sicherheitsgurt geführt hat.

Die Polizisten stoppten den Fahrer und kontrollierten ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei fiel ihnen auf, dass die Augen des 23-Jährigen auffällig glasig waren.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC.

Ein Arzt entnahm ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Den Münsteraner mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

