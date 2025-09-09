Polizei Münster

POL-MS: Fahren unter Alkoholeinfluss - 34-Jähriger verunfallt auf der A42

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (06.09., 10:35 Uhr) ist ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer auf der Autobahn 42 verunfallt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 34-Jährige mit seinem Auto die A42 Richtung Dortmund und kam rechts von der Fahrbahn ab. In der Ausfahrt Herne-Baukau standen zum Unfallzeitpunkt Baustellenbaken, mit denen der Fahrzeugführer kollidierte. Anschließend hielt er auf dem Standstreifen an.

Während der Unfallaufnahme konnten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille.

Der Fahrer wurde für eine Blutprobe zur Polizeiwache verbracht.

Den 34-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell