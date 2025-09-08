Polizei Münster

POL-MS: Nach Verfolgungsfahrt mit in Münster gestohlenem Auto- Polizei stellt vier Tatverdächtige in Saerbeck

Münster / Altenberge /Saerbeck (ots)

Zwei junge Männer haben am Sonntagabend (07.09., 20:38 Uhr) auf der Sendener Stiege in Albachten einen Mercedes entwendet, diesen anschließend ohne zu bezahlen getankt und sich im Nachgang eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. In Saerbeck im Kreis Steinfurt stellten Beamte das Fahrzeug sowie die vier Insassen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die beiden Jugendlichen einen hochwertigen Mercedes AMG im Stadtteil Albachten. Einer von ihnen maskierte sich anschließend und betankte das Fahrzeug an einer Tankstelle an der Münsterstraße in Wolbeck. Anschließend fuhren die Diebe, ohne den Kraftstoff zu bezahlen, mit dem Auto weiter in Richtung Wolbeck.

Gegen 03:30 Uhr meldete ein Zeuge aus dem Bereich Nienberge ein verdächtiges Fahrzeug und mehrere streitende Personen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Fahrzeug an der Kreuzung Altenberger Straße/Hägerstraße fest. Nachdem die Polizisten ausgestiegen waren, flüchteten die Insassen mit dem gestohlenen Mercedes in hoher Geschwindigkeit in Richtung Altenberge. Der Autofahrer missachtete weiter die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte, die dem Flüchtigen folgten.

Der Fahrzeugführer überfuhr den Kreisverkehr der L510/L874. Dabei entstanden Flurschäden und auch das gestohlene Fahrzeug wurde beschädigt. Trotz dessen fuhr der Fahrer weiter und die Beamten verloren den Sichtkontakt. Für die weitere Fahndung nach den Flüchtigen und dem gestohlenen Pkw setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein.

Gegen 05:50 Uhr meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und schilderte die Beobachtung von vier verdächtigen Jugendlichen an einem Mercedes in Saerbeck. Unmittelbar entsandte Einsatzkräfte der Polizei Steinfurt trafen im Nahbereich auf drei Jugendliche. Nach Angaben des Zeugen sei ein Jugendlicher vorher zu Fuß geflüchtet. Mithilfe einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr entdeckten die Polizisten auch den flüchtigen 15-jährigen Deutschen im Nahbereich. Bei ihm fanden sie auch den Fahrzeugschlüssel des entwendeten Mercedes.

Bei den weiteren Jugendlichen handelte es sich um einen 16-Jährigen mit deutscher und israelischer Staatsangehörigkeit sowie einer 15-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und einen 13-Jährigen mit lettischer Staatsangehörigkeit. Gegen die Beteiligten sind umfassende Strafverfahren eingeleitet worden.

