POL-KA: (KA) Karlsruhe/Waldbronn - Schwerer Verkehrsunfall auf der L609

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 609 zwischen Waldbronn und Stupferich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Motorradfahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 79-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai auf der L609 gegen 15:00 Uhr in Richtung Stupferich unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf ein an der roten Ampel der Einmündung Talstraße wartendendes Motorrad auf. Aufgrund des Aufpralls schleuderte das Motorrad etwa 150 Meter nach vorne und kollidierte hierbei zusätzlich mit einem BMW, der zu diesem Zeitpunkt in gleicher Fahrtrichtung vor der Ampelkreuzung zur Autobahnauffahrt der A8 Richtung Pforzheim wartete. Der Hyundai wurde nach dem Zusammenstoß in einen Grünstreifen abgewiesen und kam dort zum Stehen.

Der Zweiradfahrer erlitt wohl lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrer des Hyundai und des BMW wurde bei dem Unfallgeschehen wohl leicht verletzt.

Beide Fahrtrichtungen sowie die Autobahnausfahrt A8 Karlsbad in Richtung Stuttgart sind derzeit zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt.

Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

