Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte überfallen 31-Jährigen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 31-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag Opfer eines mutmaßlichen Raubdelikts. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand begab sich das spätere Opfer wohl gegen 03:30 Uhr auf den Nachhauseweg von einer Party in der Lessingstraße in Richtung seiner Wohnanschrift in der Akademiestraße. Kurze Zeit später fand sich der alkoholisierte Geschädigte offenbar auf einer Parkbank in der Akademiestraße wieder und stellte fest, dass er Verletzungen im Gesicht aufwies. Zudem soll sein mitgeführter Rucksack samt Handy, Laptop und weitere persönlichen Gegenständen entwendet worden sein.

Derzeit ist unklar, was sich auf dem Weg zwischen der Lessingstraße und Akademiestraße zugetragen hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum möglichen Tatgeschehen und den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell