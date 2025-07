Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zwei Motorräder kollidieren im Kurvenbereich

Karlsruhe (ots)

Zwei Motorradfahrer zogen sich am Freitagvormittag Verletzungen zu, nachdem sie zuvor auf einem Wirtschaftsweg bei Bretten frontal miteinander zusammenstießen.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 41-jähriger Zweiradfahrer gegen 10:40 Uhr auf einem Wirtschaftsweg von der L 1103 kommend in Fahrtrichtung Bretten. Wohl um Schotter auf der Straße zu umfahren wich er in einer Linkskurve auf die linke Fahrbahnseite aus und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad. Sowohl der 41-Jährige, als auch die entgegenkommende 63-Jährige stürzten in der Folge von ihren Rädern auf die Straße.

Der 41-Jährige zog sich schwere Verletzungen an den Beinen zu, die Motorradfahrerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungswägen transportierten die beiden Unfallbeteiligten zur weiteren Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser.

Franz Henke, Pressestelle

