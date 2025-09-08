Polizei Münster

POL-MS: Raub auf zwei Tankstellen am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagabend (05.09., 22.52 Uhr) und Sonntagmorgen (07.09., 07.30 Uhr) haben unbekannte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers Tankstellen am Schifffahrter Damm (05.09.) und der Grevener Straße (07.09.) ausgeraubt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Am Schifffahrter Damm forderten zwei maskierte Männer unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe Bargeld von dem Kassierer. Sie drängten den 24-Jährigen zur Seite und griffen in die Kasse. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld in Richtung eines angrenzenden Waldstücks.

Nach Angaben des Mitarbeiters sollen die Täter wie folgt ausgesehen haben:

Täter 1:

- schlanke Statur

- südländisches Aussehen

- circa 1,65 Meter groß

- dunkle Augen

- schwarze Sturmhaube

- schwarze Sportjacke

- schwarze Handschuhe

- graue Hose

Täter 2:

- schlanke Statur

- südländisches Aussehen

- dunkle Augen

- circa 1,85 Meter groß

- schwarze Sturmhaube

- schwarze Jeansjacke

- grüne Handschuhe

- schwarze Hose

An der Grevener Straße betrat zunächst ein Täter den Verkaufsraum. Nachdem die Tankwartin sich hinter den Kassenbereich begeben hatte, kamen zwei weitere maskierte Männer in die Tankstelle. Einer der drei Männer bedrohte die 47-Jährige mit einer Schusswaffe und sprach in einer unbekannten Sprache mit der Frau. Die Mitarbeiterin griff zu einer Küchenschere und richtete diese bedrohlich gegen die Männer, woraufhin sie mit Tabak als Beute in ein angrenzendes Wohngebiet flüchteten.

Nach Angaben der Mitarbeiterin sollen die Täter wie folgt ausgesehen haben:

Täter 1:

- 18 bis 25 Jahre alt

- 1,80 bis 1,85 Meter groß

- südländisches/südwesteuropäisches Aussehen

- weite blue Jeans "baggy"

- dunkelblaue Kapuzenjacke (ähnlich Windbreaker)

Täter 2:

- 18 bis 25 Jahre alt

- 1,60 bis 1,65 Meter groß

- südländisches / südwesteuropäisches Aussehen

- schwarze Jeans

- dunkelgrüne Stepp- / Bomberjacke mit Kapuze

- schwarze, kurze Locken

Täter 3:

- 18 bis 25 Jahre alt

- 1,70 bis 1,75 Meter groß

- südländisches / südwesteuropäisches Aussehen

- dunkel gekleidet

Verletzt wurde bei den Taten niemand. Zur Absuche nach den Tätern setzte die Polizei einen Hubschrauber, Drohnen und Personenspürhunde ein.

Die Ermittlungen zu beiden Taten dauern an, auch ein Tatzusammenhang wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell