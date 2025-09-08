Polizei Münster

POL-MS: Unter Einfluss von Drogen und Alkohol und ohne gültigen Führerschein - Polizisten stoppen 35-Jährigen auf der A1

Münster (ots)

Polizisten haben am späten Sonntagnachmittag (07.09., 17:22 Uhr) auf der A1 bei Ladbergen einen 35-jährigen Autofahrer angehalten, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hat.

Zeugenaussagen zufolge soll der 35-Jährige mit seinem VW auf der Autobahn 1 in Richtung Dortmund in starken Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Zudem soll er während der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert haben.

Zusätzlich ist der Pkw bereits seit einigen Monaten außer Betrieb gesetzt. Die angebrachten Kennzeichen sind auf einen Traktor und eine ihm fremde Person zugelassen. Der Fahrzeugführer gab an, dass er die Kennzeichen gefunden habe.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,22 Promille und ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, Methamphetamin, THC, Amphetamin und MDMA. Der 35-Jährige ist außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizisten brachten den Beschuldigten für eine Blutprobe zu einer Polizeiwache. Die Einsatzkräfte stellten die angebrachten Kennzeichen und den Fahrzeugschlüssel sicher.

Den 35-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell