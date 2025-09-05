Polizei Münster

POL-MS: Sassenberg: Polizeiliche Schussabgabe nach Bedrohung mit Messer - 25-Jähriger schwer verletzt

Münster / Sassenberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Nach Nachbarschaftsstreitigkeiten auf der Straße Nieländer in Sassenberg ist es heute (05.09., 14:39 Uhr) zu einer polizeilichen Schussabgabe gekommen, bei der ein 25-Jähriger schwer verletzt wurde. Der 25-Jährige hatte die Beamten zuvor mit zwei Messern bedroht.

Bisherigen Erkenntnissen soll ein 39-Jähriger die Einsatzkräfte der Polizei Warendorf alarmiert haben, da es zuvor zu einem Streit mit einem 25-jährigen Nachbarn gekommen sein soll. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 25-Jährige zwei Messer gezogen und den 39-Jährigen sowie einen 50-jährigen weiteren Nachbarn leicht verletzt haben. Anschließend sei der 25-Jährige fußläufig geflüchtet.

Der Mann konnte durch die Polizisten in Tatortnähe angetroffen werden, reagierte aber nicht auf ihre Anweisungen. Er ging schließlich mit den Messern in bedrohlicher Weise auf die Beamten zu und stoppte auch nach mehrfacher Aufforderung nicht. Ein Polizeibeamter schoss nach vorheriger mehrmaliger Androhung und traf den 25-Jährigen mit kroatischer Staatsangehörigkeit im Oberkörper. Der Mann ist durch den Schuss schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht worden.

Bei der Polizei Münster ist unter der Leitung von Heiner Olthuis eine Ermittlungskommission zur Überprüfung des polizeilichen Schusswaffengebrauchs eingerichtet worden.

Für Presseanfragen steht Oberstaatsanwalt Dirk Ollech unter der Rufnummer 0251 494-2373 zur Verfügung

