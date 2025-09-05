POL-MS: Unfall unter Alkoholeinfluss - Blutprobe von 55-Jährigen entnommen
Münster (ots)
Am Donnerstagabend (04.09., 19:10 Uhr) hat ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer auf der Autobahn 1 einen Unfall verursacht.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 55-Jährige mit seinem Auto die A1 in Richtung Wuppertal und bemerkte auf Höhe des Autobahnkreuzes Münster-Süd einen Reifenplatzer an seinem Fahrzeug. Er fuhr daraufhin linksseitig in die Leitplanke.
Die eingetroffenen Polizisten konnten vor Ort Alkoholgeruch in der Atemluft des 55-Jährigen wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von einer Promille.
Ein Arzt entnahm dem Fahrzeugführer eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sicher.
Den 55-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.
