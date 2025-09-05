Polizei Münster

POL-MS: Einladung - Vernissage "Starke Frauen - Kulti Multi" am 19. September im Polizeipräsidium Münster

Münster (ots)

Anlässlich der bundesweiten Interkulturellen Wochen (21. - 28.09.) lädt die Polizei Münster alle Interessierten herzlich zur Vernissage der Fotoausstellung "Starke Frauen - Kulti Multi" ein:

Datum: Freitag, 19. September 2025

Uhrzeit: 18:00 - 20.00 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Münster, Friesenring 43, 48147 Münster Die Ausstellung ist in Kooperation mit der AWO Münster entstanden und zeigt eindrucksvolle Portraits von Frauen aus einem sozialen Brennpunkt unserer Stadt. Frauen, die trotz harter Kindheiten, schwieriger Lebensumstände und gesellschaftlicher Hürden ihre Stärke, Würde und ihren Mut bewahrt haben. Die Ausstellung ist eine Hommage an ihre Resilienz, ihre Identität und ihren unerschütterlichen Glauben an ein besseres Leben.

Die Fotografien entstanden im Zuge des Projekts "Starke Frauen aus Coerde", initiiert von Kristina Kunze, Leitung des Stadtteilbüros der AWO in Coerde. Fotograf Andreas Löchte setzte die abgebildeten Frauen in Szene.

Die bundesweiten Interkulturellen Wochen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Dafür!" - ein Motto, das dazu auffordert, Stellung zu beziehen, Haltung zu zeigen und sich klar und deutlich für das FÜReinander auszusprechen.

Die Fotoausstellung wird nach der Vernissage noch bis zum 28.09.2025 im Polizeipräsidium Münster zu sehen sein. Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze im Foyer des Polizeipräsidiums für die Vernissage sowie für spätere Besuche der Ausstellung erforderlich. Die Ausstellung wird am 22.09. und am 25.09. jeweils von 14.00 - 15.30 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet - vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Interessierte wenden sich dafür bitte bis zum 11.09.2025 per E-Mail an: Lstbsg3.muenster@polizei.nrw.de

