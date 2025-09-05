Polizei Münster

POL-MS: Für eine nachhaltigere Behörde - Polizei Münster erhält ÖKOPROFIT®-Konvoi-Zertifizierung

MünsterFür eine nachhaltigere Behörde - Polizei Münster erhält ÖKOPROFIT®-Konvoi-Zertifizierung (ots)

Aus den Händen des Ministers Oliver Krischer erhielt die Polizei Münster am Freitag (05.09.) offiziell das ÖKOPROFIT®-Konvoi-Zertifikat. Die feierliche Übergabe der Auszeichnung erfolgte in den Räumen des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in Düsseldorf zusammen mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW. Das Engagement von sechs Behörden für Umweltschutz und Nachhaltigkeit wurde mit der Auszeichnung versehen.

Alle zertifizierten Behörden schlossen in den vergangenen 12 Monaten mit der Hilfe von Fachberatenden von B.A.U.M. Consult GmbH und der Einsfünf° Beratungsgesellschaft mbH das Nachhaltigkeitsprojekt für Behörden ÖKOPROFIT®-Konvoi erfolgreich ab. Dafür nahmen Delegationen an Workshops zu Themen wie Recht, Mobilität oder Kreislaufwirtschaft teil und setzten Maßnahmen in ihren Behörden um, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch langfristig Kosten reduzieren. Ziel des Projekts ist es, betriebliche Emissionen zu reduzieren, verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen umzugehen, die Ökoeffizienz zu steigern und das Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf betonte auf der Auszeichnungsveranstaltung: "Die ÖKOPROFIT-Zertifizierung zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind - und sie ist für uns Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Veränderung beginnt im Kleinen! Gerade in Zeiten, in denen die Bedeutung von Nachhaltigkeit andernorts zurückgedrängt wird, ist es wichtig, Zeichen zu setzen und die Ziele der Landesregierung auf dem Weg zur klimaneutralen Landesverwaltung 2030 zu unterstützen."

