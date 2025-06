POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Opel Corsa auf Parkplatz beschädigt

Rees (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (28. Juni 2025) haben unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten am Melatenweg aufzubrechen. Es entstand zwar Sachschaden an dem Gerät, den Unbekannten gelang es aber nicht, den Automaten zu öffnen. Zeugen, die in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs) Rückfragen bitte an: ...

