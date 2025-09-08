Polizei Münster

POL-MS: Terminänderung "Meins bleibt Meins" - Fahrradregistrierungs-Kampagne des Polizeipräsidiums Münster

Münster (ots)

Der Termin zur kostenlosen Fahrradregistrierung auf dem Harsewinkelplatz am 09.09 verschiebt sich aufgrund der Wetterlage.

Bei trockenen Wetterbedingungen wird die Registrierung voraussichtlich am 16.09.2025 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr stattfinden.

Alle Informationen finden Sie hier: https://muenster.polizei.nrw/artikel/meins-bleibt-meins-0 .

