POL-MS: Fenster auf Kipp-Einbruch in Bürogebäude

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Montagnacht (08.09., 04:19 Uhr) bis Montagmorgen (08.09, 05:15 Uhr) in ein Geschäft in der Von-Vincke-Straße nähe des Servatiiplatz eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es den Tätern vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster ins Innere des Büros zu gelangen, und anschließend Laptops aus dem Inventar des Büros zu entwenden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden, und rät, bei Abwesenheit alle Türen und Fenster zu verschließen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

