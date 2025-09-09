PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Betrüger täuschen Bitcoin-Verkauf im Internet vor - So können Sie sich schützen

Münster (ots)

Unbekannte Betrüger haben einen 78-jährigen Mann aus Münster von Ende Juli (28.07.) bis Ende August (27.08.) mit einem angeblichen Verkaufsangebot für Bitcoins im Internet um eine höhere Geldsumme gebracht.

Nach Angaben des Geschädigten war er im Internet auf ein Portal gestoßen, auf dem der Erwerb von Bitcoins beworben wurde. Er meldete sich auf der Plattform an. Anschließend kontaktierte ihn eine Betrügerin per Telefon und unterbreitete ihm entsprechende Erwerbsangebote. Der 78-Jährige ging darauf ein und überwies höhere Geldsummen. Als die erwartete Gegenleistung ausblieb, schöpfte der Münsteraner Verdacht und erstattete Anzeige.

Die Polizei gibt Hinweise, wie Sie sich vor solchen Betrugsdelikten schützen können:

   - Prüfen Sie Anbieter von Kryptowährungen immer sorgfältig, 
     beispielsweise durch eine Internetrecherche oder das Überprüfen 
     von Bewertungen - doch bedenken Sie: Das ist keine Garantie für 
     Seriosität.
   - Verlässliche Informationen finden Sie auf der offiziellen Seite 
     der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): 
     https://www.bafin.de. Dort können Sie Anbieter in der 
     Unternehmensdatenbank der BaFin abfragen. Sollte das Unternehmen
     nicht vorhanden sein, kann dies ein Hinweis auf Betrug sein. 
     Allerdings sind bei der BaFin nicht alle seriösen Börsen 
     gelistet.
   - Wenn Sie telefonisch zum Kauf von Kryptowährungen gedrängt oder 
     aufgefordert werden, ist besondere Vorsicht geboten. Hierbei 
     handelt es sich in den allermeisten Fällen um einen 
     Betrugsversuch.
   - Auch bei Überweisungen auf Konten im Ausland ist erhöhte 
     Vorsicht geboten. Bedenken Sie aber: Auch eine Überweisung auf 
     ein deutsches Bankkonto bietet keinen Schutz vor Betrug, denn 
     Betrüger nutzen solche Konten oft gezielt, um Vertrauen zu 
     erwecken.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

