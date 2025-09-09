Polizei Münster

POL-MS: Betrüger täuschen Bitcoin-Verkauf im Internet vor - So können Sie sich schützen

Münster (ots)

Unbekannte Betrüger haben einen 78-jährigen Mann aus Münster von Ende Juli (28.07.) bis Ende August (27.08.) mit einem angeblichen Verkaufsangebot für Bitcoins im Internet um eine höhere Geldsumme gebracht.

Nach Angaben des Geschädigten war er im Internet auf ein Portal gestoßen, auf dem der Erwerb von Bitcoins beworben wurde. Er meldete sich auf der Plattform an. Anschließend kontaktierte ihn eine Betrügerin per Telefon und unterbreitete ihm entsprechende Erwerbsangebote. Der 78-Jährige ging darauf ein und überwies höhere Geldsummen. Als die erwartete Gegenleistung ausblieb, schöpfte der Münsteraner Verdacht und erstattete Anzeige.

Die Polizei gibt Hinweise, wie Sie sich vor solchen Betrugsdelikten schützen können:

- Prüfen Sie Anbieter von Kryptowährungen immer sorgfältig, beispielsweise durch eine Internetrecherche oder das Überprüfen von Bewertungen - doch bedenken Sie: Das ist keine Garantie für Seriosität. - Verlässliche Informationen finden Sie auf der offiziellen Seite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): https://www.bafin.de. Dort können Sie Anbieter in der Unternehmensdatenbank der BaFin abfragen. Sollte das Unternehmen nicht vorhanden sein, kann dies ein Hinweis auf Betrug sein. Allerdings sind bei der BaFin nicht alle seriösen Börsen gelistet. - Wenn Sie telefonisch zum Kauf von Kryptowährungen gedrängt oder aufgefordert werden, ist besondere Vorsicht geboten. Hierbei handelt es sich in den allermeisten Fällen um einen Betrugsversuch. - Auch bei Überweisungen auf Konten im Ausland ist erhöhte Vorsicht geboten. Bedenken Sie aber: Auch eine Überweisung auf ein deutsches Bankkonto bietet keinen Schutz vor Betrug, denn Betrüger nutzen solche Konten oft gezielt, um Vertrauen zu erwecken.

