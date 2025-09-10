PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Betrunken auf der Autobahn - Führerschein von 64-Jährigem sichergestellt

Münster/Herne (ots)

Am Dienstagabend (09.09., 21:50 Uhr) haben Polizisten auf der Autobahn 42 in Richtung Duisburg einen alkoholisierten 64-Jährigen gestoppt.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete auf Höhe des Autobahnkreuzes Herne ein Fahrzeug, das mit nur 30 km/h auf der Autobahn 42 fahren, dabei eine sehr unsichere Fahrweise aufweisen und teils beide Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen nutzen solle. Als die Beamten anschließend den 64-jährigen Fahrer kontrollierten, nahmen sie einen deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr. Ein darauffolgender freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Ein Arzt entnahm dem 64-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit im Anschluss eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:29

    POL-MS: Polizisten stellen Drogendealer-21-Jähriger vorläufig festgenommen

    Münster (ots) - Polizisten haben am Montagmittag (08.09., 14:23 Uhr) einen mutmaßlichen Dealer aus Münster vorläufig festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 21 Jahre alten Mannes. Er vertrieb mutmaßlich Kokain und Marihuana im gesamten Stadtgebiet. Bei seiner vorläufigen Festnahme stellten die Einsatzkräfte eine nicht ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:09

    POL-MS: Fahren ohne Sicherheitsgurt - Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

    Münster (ots) - Am Montagmorgen (08.09., 10:40 Uhr) hielt die Polizei auf der Goldstraße einen 23-Jährigen an, der sein Fahrzeug ohne angelegten Sicherheitsgurt geführt hat. Die Polizisten stoppten den Fahrer und kontrollierten ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei fiel ihnen auf, dass die Augen des 23-Jährigen auffällig glasig waren. Ein ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:38

    POL-MS: Fenster auf Kipp-Einbruch in Bürogebäude

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Montagnacht (08.09., 04:19 Uhr) bis Montagmorgen (08.09, 05:15 Uhr) in ein Geschäft in der Von-Vincke-Straße nähe des Servatiiplatz eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es den Tätern vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster ins Innere des Büros zu gelangen, und anschließend Laptops aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren