Polizei Münster

POL-MS: Betrunken auf der Autobahn - Führerschein von 64-Jährigem sichergestellt

Münster/Herne (ots)

Am Dienstagabend (09.09., 21:50 Uhr) haben Polizisten auf der Autobahn 42 in Richtung Duisburg einen alkoholisierten 64-Jährigen gestoppt.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete auf Höhe des Autobahnkreuzes Herne ein Fahrzeug, das mit nur 30 km/h auf der Autobahn 42 fahren, dabei eine sehr unsichere Fahrweise aufweisen und teils beide Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen nutzen solle. Als die Beamten anschließend den 64-jährigen Fahrer kontrollierten, nahmen sie einen deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr. Ein darauffolgender freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Ein Arzt entnahm dem 64-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit im Anschluss eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell