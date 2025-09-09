Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stellen Drogendealer-21-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagmittag (08.09., 14:23 Uhr) einen mutmaßlichen Dealer aus Münster vorläufig festgenommen.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 21 Jahre alten Mannes. Er vertrieb mutmaßlich Kokain und Marihuana im gesamten Stadtgebiet. Bei seiner vorläufigen Festnahme stellten die Einsatzkräfte eine nicht geringe Menge an Kokain sowie Marihuana sicher.

Den 21-Jährigen mit kosovarischer und serbischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell