PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stellen Drogendealer-21-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagmittag (08.09., 14:23 Uhr) einen mutmaßlichen Dealer aus Münster vorläufig festgenommen.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 21 Jahre alten Mannes. Er vertrieb mutmaßlich Kokain und Marihuana im gesamten Stadtgebiet. Bei seiner vorläufigen Festnahme stellten die Einsatzkräfte eine nicht geringe Menge an Kokain sowie Marihuana sicher.

Den 21-Jährigen mit kosovarischer und serbischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:09

    POL-MS: Fahren ohne Sicherheitsgurt - Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

    Münster (ots) - Am Montagmorgen (08.09., 10:40 Uhr) hielt die Polizei auf der Goldstraße einen 23-Jährigen an, der sein Fahrzeug ohne angelegten Sicherheitsgurt geführt hat. Die Polizisten stoppten den Fahrer und kontrollierten ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei fiel ihnen auf, dass die Augen des 23-Jährigen auffällig glasig waren. Ein ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:38

    POL-MS: Fenster auf Kipp-Einbruch in Bürogebäude

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Montagnacht (08.09., 04:19 Uhr) bis Montagmorgen (08.09, 05:15 Uhr) in ein Geschäft in der Von-Vincke-Straße nähe des Servatiiplatz eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es den Tätern vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster ins Innere des Büros zu gelangen, und anschließend Laptops aus ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:33

    POL-MS: Betrüger täuschen Bitcoin-Verkauf im Internet vor - So können Sie sich schützen

    Münster (ots) - Unbekannte Betrüger haben einen 78-jährigen Mann aus Münster von Ende Juli (28.07.) bis Ende August (27.08.) mit einem angeblichen Verkaufsangebot für Bitcoins im Internet um eine höhere Geldsumme gebracht. Nach Angaben des Geschädigten war er im Internet auf ein Portal gestoßen, auf dem der Erwerb von Bitcoins beworben wurde. Er meldete sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren