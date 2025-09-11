Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Diebstahl aus Kfz - Polizei deckt mehrere Diebstähle auf

Münster (ots)

Zwischen Dienstagabend (09.09., 18:00 Uhr) und Mittwochnacht (10.09., 00:09 Uhr) ist es im Malmedyweg und im Bereich der Scharnhorststraße / Richard-Schirmann-Weg zu mehreren Diebstählen aus Pkws gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete ein 17-Jähriger eine Tankkarte und eine Digitalkamera und wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er an weiteren Pkws hantierte. Die Polizisten trafen den Beschuldigten auf der Bismarckallee an, wo er nach versuchter Flucht gestellt werden konnte. Er fuhr zudem ein Fahrrad, welches auf eine andere Person registriert ist. Ein Diebstahl durch den 17-Jährigen ist nicht auszuschließen.

Der 17-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit ist bereits polizeibekannt.

Die Kamera und das Fahrrad konnten sichergestellt werden. Die Tankkarte wurde dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt.

Den 17-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell