POL-MS: Verkehrsunfall auf der Steinfurter Straße - 32-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 32-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Donnerstagmittag (11.09., 12:40 Uhr) auf der Kreuzung Steinfurter Straße/Wilhelmstraße/Lazarettstraße schwer verletzt worden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 32-Jährige mit seinem Fahrrad aus Richtung der Wilhelmstraße über die Kreuzung der Steinfurter Straße gefahren sein, als er mit einem von rechts kommendem und in Fahrtrichtung stadtauswärts fahrenden Auto einer 63-Jährigen kollidierte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer und Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin ist durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt worden.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Die Kreuzung Steinfurter Straße/Wilhelmstraße/Lazarettstraße musste zeitweise für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

