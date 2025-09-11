Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt- 33-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (10.09., 08:43) haben Beamte an der Schillerstraße einen 33-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt, der gerade dabei war, ein Fahrrad zu stehlen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den 33-Jährigen, der gerade ein Fahrrad aufbrach. Die alarmierten Polizisten stellten den Mann, der noch dabei war, das Fahrradschloss aufzubrechen.

Die Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell