POL-MS: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt- 33-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (10.09., 08:43) haben Beamte an der Schillerstraße einen 33-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt, der gerade dabei war, ein Fahrrad zu stehlen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den 33-Jährigen, der gerade ein Fahrrad aufbrach. Die alarmierten Polizisten stellten den Mann, der noch dabei war, das Fahrradschloss aufzubrechen.

Die Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

