POL-MS: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt- 33-Jähriger vorläufig festgenommen
Münster (ots)
Am Mittwochmorgen (10.09., 08:43) haben Beamte an der Schillerstraße einen 33-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt, der gerade dabei war, ein Fahrrad zu stehlen.
Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den 33-Jährigen, der gerade ein Fahrrad aufbrach. Die alarmierten Polizisten stellten den Mann, der noch dabei war, das Fahrradschloss aufzubrechen.
Die Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.
