Polizei Münster

POL-MS: Diebstahl auf der Wolbecker Straße - Tasche dank GPS wieder aufgefunden

Münster (ots)

Am Mittwochabend (10.09., 22:30 Uhr bis 22:35 Uhr) ist es auf der Wolbecker Straße zu einem Diebstahl einer Fahrradtasche gekommen.

Der 39-jährige Geschädigte habe laut eigenen Aussagen sein Fahrrad samt Fahrradtasche auf einem Supermarktparkplatz abgestellt. Im angegebenen Zeitraum habe dann jemand die Fahrradtasche entwendet. In der Fahrradtasche befanden sich unter anderem ein GPS-Tracker. Diesen könnte er nun in der Nähe orten.

Die eingesetzten Beamten wurden an dem georteten Ort von einem Mann angesprochen, der seine Hilfe anbot. Der 35-Jährige gab direkt an, dass er die Fahrradtasche entwendete habe.

Das aufgefundene Gut wurde dem 39-jährigem Geschädigten vor Ort ausgehändigt.

Dem 35-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

