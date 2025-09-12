PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddiebstähle in Gremmendorf und Angelmodde - Polizei stellt drei Jugendliche

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.09.) gegen 10 Uhr haben Einsatzkräfte der Polizei drei jugendliche Fahrraddiebe am Starweg in Gremmendorf gestellt.

Zeugen meldeten der Polizei in den frühen Morgenstunden mehrere Fahrraddiebstähle in den Stadtteilen Gremmendorf und Angelmodde. Durch konkrete Personenbeschreibungen stellten die eingesetzten Polizisten im Verlauf der Fahndung drei männliche Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren und nahmen sie vorläufig fest. Die Beamten haben Strafverfahren gegen den 14-Jährigen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit, den 15-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und den 16-Jährigen mit iranischer Staatsangehörigkeit eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen waren einige gestohlene Fahrräder nicht verschlossen. Zum Teil wurden sie auch aus unabgeschlossenen Garagen entwendet. Die Polizei rät, jegliches Hab und Gut ausreichend gegen Diebstahl zu sichern. Die gestohlenen Fahrräder händigten die Beamten an die Geschädigten aus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

