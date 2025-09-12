Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A 31 bei Gladbeck - Zwei Personen schwer verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (11.09., 22:40 Uhr) ist es auf der Autobahn 31, in Fahrtrichtung Emden auf Höhe der Anschlussstelle Gladbeck zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge überholte ein 29-jähriger Hyundai-Fahrer einen Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Während des Überholvorgangs kollidierte der Hyundai mit einem von hinten herannahenden Audi eines 44-Jährigen. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Autos. Der 44-jährige Gladbecker kam von der Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen ab und der 29-jährige Dorstener kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide Männer verletzten sich schwer und Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge wiesen Totalschaden auf.

Der 38-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, auch sein Fahrzeug wurde nicht beschädigt.

Bei der Personalienüberprüfung stellten die Polizisten fest, dass der 44-jährige Deutsche über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell