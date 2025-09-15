PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Einladung - Vernissage "Starke Frauen - Kulti Multi" am 19. September im Polizeipräsidium Münster

Münster (ots)

Presse, Rundfunk, Fernsehen und Online-Medien

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

bezugnehmend auf unsere Pressemitteilung "Einladung - Vernissage "Starke Frauen - Kulti Multi" am 19. September im Polizeipräsidium Münster" (OTS vom 05.09., 11:25 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6111684) möchten wir Sie herzlich zur Vernissage am 19. September um 18 Uhr im Polizeipräsidium Münster (Friesenring 43) einladen.

Die Teilnehmenden der Vernissage erwartet ein Abend mit Begegnungen mit den porträtierten Frauen, ein persönlicher Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei Münster sowie eindrucksvolle Bildmotive.

Über eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen! Plätze für Medienvertreter sind reserviert. Um die weitere Planung der Vernissage zu erleichtern, freuen wir uns über eine kurze Nachricht - per E-Mail an LStabSG3.muenster@polizei.nrw.de - ob wir Sie am 19. September im Präsidium am Friesenring begrüßen dürfen.

Vielen Dank und freundliche Grüße

Niklas Preuth

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

