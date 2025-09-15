Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Ladenlokal in Kinderhaus - Polizei stellt 22-Jährigen

Münster (ots)

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag (12.09., 04:30 Uhr bis 05:10 Uhr) in ein Ladenlokal an der Straße Am Burloh eingebrochen und im Nachgang durch Polizeibeamte gestellt worden.

Nach ersten Erkenntnissen drang der 22-Jährige mittels Aufhebelns eines Fensters in das Lokal ein, entwendete dort Bargeld und Getränke und flüchtete anschließend durch eine Schiebetür.

Anhand erster Ermittlungen und Videoaufzeichnungen konnten Polizeibeamte noch am Freitagmorgen (12.09.) den polizeibekannten 22-jährigen Tatverdächtigen aufsuchen. Im Verlauf einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei dem Tatverdächtigen das Diebesgut sowie Werkzeuge und mehrere mutmaßlich entwendete Fahrrad-Akkus, ein Fahrrad und einen E-Scooter auf. Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sicher und händigten einige Teile bereits an den Geschädigten aus.

Den 22-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

