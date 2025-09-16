Polizei Münster

POL-MS: Fußgängerin von Pkw erfasst - 33-Jährige schwer verletzt

Münster (ots)

Eine 33-jährige Fußgängerin ist am Montagmittag (15.09., 14:02 Uhr) an der Weseler Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der 64-jährige Autofahrer war auf der Weseler Straße in Richtung Mecklenbeck unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen lief auf Höhe eines Fußwegs zur Straße Wiedehagen die 33-jährige Fußgängerin unvermittelt vom rechten Gehweg auf die Fahrbahn. Der 64-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Diese fiel zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten die 33-Jährige in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell