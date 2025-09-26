Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte suchen nach Diebesgut - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich zwei Einbrüche in unterschiedlichen Einrichtungen im Heidelberger Stadtteil Rohrbach.

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend gegen 18:30 Uhr und Donnerstagfrüh gegen 07:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kindergarten in der Freiburger Straße sowie im Breisacher Weg ein. Der oder die Unbekannten verschafften sich jeweils gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend wurde im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Hierfür betraten sie unterschiedliche Räume. Ob der oder die Unbekannten fündig wurde, wie hoch der jeweils entstandene Sachschaden ist und ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit vom Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Fällen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell