Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B291: Auto von der Fahrbahn abgekommen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr kam aus bislang unbekannter Ursache eine Autofahrerin mit ihrem Opel von der B 291 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Dame war zwischen dem Abzweig Brühl und Schwetzingen unterwegs.

Zum konkreten Unfallhergang sowie zum Schadensausmaß liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Die Frau wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste aus einem Graben geborgen und abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und insbesondere die Abschleppmaßnahme konnte nach knapp drei Stunden beendet werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell