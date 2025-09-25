PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tödlicher Unglückfall in Tiefgarage

Heidelberg (ots)

Ein tragischer Unglücksfall in einer Tiefgarage im Heidelberger Stadtteil Rohrbach am Donnerstagmittag endete tödlich.

Ein 33-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad eine private Tiefgarage in der Schelklystraße. Dabei verunglückte er und zog sich schwerste Verletzungen zu, an denen er noch am Unglücksort verstarb. Das Motorrad wurde zur eingehenden Untersuchung sichergestellt. Die näheren Umstände des Vorfalls sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg. Zur Klärung der Unglücksursache wurde ein Gutachter am Ort des Geschehens hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

