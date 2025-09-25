Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche Täter von Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie wir bereits berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6097061) besprühte eine vierköpfige Personengruppe am Donnerstag, den 14. August 2025, im Bereich der Talstraße bzw. der Wilhelm-Haug-Straße mehrere Graffitis.

Am 17. August 2025 wurden neun weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Wohngebiet von Leimen-St. Ilgen polizeilich angezeigt. Hierbei handelte es sich um ähnliche Schriftzüge wie bei den Sachbeschädigungen vom 14. August 2025.

Umfassende Ermittlungen des Polizeipostens Leimen der Polizeireviers Wiesloch sowie des Hauses des Jugendrechts Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten zu vier männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren. Diese müssen sich nun für die Sachbeschädigung durch Veränderung des Erscheinungsbildes verantwortlich zeigen.

