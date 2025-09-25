Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Ins Rutschen gekommen und in die Leitplanken geprallt

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Eine 43-Jährige geriet am Mittwochmorgen auf der A 6 bei Dielheim ins Rutschen, prallte in die Leitplanken und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die Frau war gegen 8.45 Uhr mit ihrem Tesla auf der linken Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Nach bisherigem Erkenntnisstand verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte zunächst von der linken über alle Fahrspuren nach rechts und prallte dort in die Leitplanken. Anschließend schleuderte sie zurück nach links und kollidierte dort mit den Mittelleitplanken, wo das Fahrzeug schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Bei den Zusammenstößen zog sich die Frau Verletzungen am Oberkörper zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tesla war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Beim Aufladen auf das Abschleppfahrzeug fiel den Beamten auf, dass die vordere Bereifung des Tesla nicht mehr über die vorgeschriebene Profiltiefe verfügte.

Während der Unfallaufnahme waren der linke und mittlere Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn kurzzeitig voll gesperrt.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch die Autobahnpolizei Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell