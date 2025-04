Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Feuerwehr findet verstorbene Person nach Wohnungsbrand im Stadtteil Nußbaum von Bergisch Gladbach

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am heutigen Tag um 12:34 Uhr über den Notruf 112 über ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Reuterstraße im Stadtteil Nußbaum von Bergisch Gladbach informiert. Der Anrufer meldete, dass sich noch eine Person im Gebäude aufhalten solle.

Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Leitstelle umgehend zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einheit befanden sich mehrere Personen vor dem Gebäude, die bestätigten, zuvor Hilferufe aus dem 1. Obergeschoss gehört zu haben. Aus den Fenstern dieser Etage schlugen bereits Flammen.

Ein Angriffstrupp der Feuerwehr begann unverzüglich mit der Menschenrettung und konnte im 1. Obergeschoss eine leblose Person auffinden. Diese wurde ins Freie gebracht. Der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Person feststellen.

Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes mussten Teile des Daches sowie der Deckenkonstruktion geöffnet werden, um versteckte Brand- und Glutnester ablöschen zu können. In der betroffenen Wohnung wurde außerdem ein verendeter Hund aufgefunden.

Die betroffenen Mitbewohner, Anwohner sowie Zeugen wurden vor Ort in Einsatzfahrzeugen von einem Notfallseelsorger betreut.

Die verstorbene Person wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Rechtsmedizin überführt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises übernommen. Die Einsatzstelle wurde um 15:50 Uhr an die Polizei übergeben und der Brandort beschlagnahmt.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit den Feuerwachen 1 und 2, den Löschzügen 5 und 6, dem Einsatzführungs- und Leitungsdienst, einem Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen mit insgesamt rund 70 Einsatzkräften im Einsatz. Während des laufenden Einsatzes wurden die verwaisten Feuerwachen 1 und 2 durch die Löschzüge 7 und 9 besetzt. (es)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell