POL-MA: Mannheim: Bargeld und Lebensmittel aus Imbiss entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Imbissgeschäft im Stadtteil Neckarstadt-Ost und entwendete daraus neben Bargeld auch Lebensmittel.

Um in den Verkaufsraum des Imbisses in der Maybachstraße zu gelangen, hebelte der oder die Unbekannte zunächst eine Tür auf. Anschließend nahmen sie neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch mehrere Kilo Fleischwaren sowie Getränkedosen im Gesamtwert von etwa 400 Euro an sich und verließen die Örtlichkeit.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

