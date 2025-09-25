Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/Rheinland-Pfalz/BAB61: Verkehrsunfall, zwei Fahrstreifen gesperrt - PM Nr. 2

Speyer/Rheinland-Pfalz (ots)

Wie bereits berichtet kam es am gestrigen Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, auf der BAB61 auf Höhe der Rheinbrücke Speyer, in Fahrtrichtung Kreuz Speyer zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit dem Wohnmobil eines 66-Jährigen. In Folge dessen geriet der BMW ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Durch den Unfall wurden der 71-jähriger Beifahrer und die 32-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers leicht verletzt. Die 32-Jährige musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der BMW musste mittels einer Fachfirma abgeschleppt werden. Der Fahrer des Wohnmobils wurde durch das Unfallgeschehen nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Kreuz Speyer auf beiden Fahrspuren gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Verkehrssperrungen konnten gegen 23:30 Uhr wieder vollständig aufgehoben werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000EUR. Die Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeireviers Walldorf.

